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Азербайджан ограничит импорт из Франции продуктов питания с высоким уровнем риска

Азербайджан ограничит импорт из Франции продуктов питания с высоким уровнем риска Азербайджан введет ограничения на ввоз продуктов питания с высоким уровнем пищевого риска с ряда французских предприятий
Здоровье
17 октября 2023 г. 12:39
Азербайджан ограничит импорт из Франции продуктов питания с высоким уровнем риска

Азербайджан введет ограничения на ввоз продуктов питания с высоким уровнем пищевого риска с ряда французских предприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

В агентстве напомнили, что согласно статьям 20.3 и 24.5 закона ”О продовольственной безопасности", для ввоза в страну продуктов животного происхождения, относящихся к группе продуктов с высоким уровнем пищевого риска, предприятия, занимающиеся их производством и переработкой, должны быть утверждены в AQTA.

Уполномоченные сотрудники агентства ранее провели встречи с представителями различных иностранных компаний, экспортирующих в Азербайджан продукцию этой категории, в том числе с французскими. Им была представлена подробная информация о мерах, принимаемых в Азербайджане в вопросе импорта продуктов питания и кормов с высоким уровнем пищевого риска.

Однако, несмотря на неоднократные уведомления французские предприятия не обратились в AQTA с соответствующим запросом. В связи с этим с 1 ноября 2023 года будут введены ограничения на ввоз в страну продуктов питания с высоким уровнем пищевого риска с французских предприятий, которые не утверждены в AQTA.

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Версия на азербайджанском языке Fransadan Azərbaycana yüksək riskli qida məhsullarının idxalına məhdudiyyət qoyulacaq

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