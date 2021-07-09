Азербайджан ограничил ввоз птичьего мяса из Вьетнама

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на основе информации, поступившей из Всемирной организации здравоохранения животных, с целью защиты от инфекционных заболеваний животного происхождения, которые могут перейти на территорию нашей

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на основе информации, поступившей из Всемирной организации здравоохранения животных, с целью защиты от инфекционных заболеваний животного происхождения, которые могут перейти на территорию нашей республики, осуществляет соответствующие меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире.

Как сообщили Report в АПБА, согласно информации Организации, во вьетнамских провинциях Хаи Донг, Ланг Шон, Нам Дин, Нин Бин, Дак Лак, Ханой, Ха Гианг, Ха Нам, Ха Тин, Йен Бай, Тай Нгуен, Тай Бин, Кхан Хоа, Кон Тум, Хай Фонг, Донг Тап, Као Банг и Хоа Бин обнаружен высокопатогенный птичий грипп. С целью предотвращения перехода на территорию страны инфекционных заболеваний и с учетом ситуации во Вьетнаме временно ограничен ввоз из этой страны всех видов живой птицы, птичьего мяса и яиц для разведения.

В то же время для принятия соответствующих контрольных мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Вьетнама или проезжающих транзитом, направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики.