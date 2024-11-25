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Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых регионов Палестины, Франции, Германии, США и Алжира

Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых регионов Палестины, Франции, Германии, США и Алжира 10:34 На основе официальной информации Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в Азербайджан ограничен импорт мясной продукции из некоторых регионов Палестины, Франции, Германии, США и Алжира.
Здоровье
25 ноября 2024 г. 11:10
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых регионов Палестины, Франции, Германии, США и Алжира

Азербайджан, на основе официальной информации Всемирной организации здоровья животных (WOAH), ограничил импорт в страну мясной продукции из некоторых регионов Палестины, Франции, Германии, США и Алжира.

Как сообщает Report, информацию распространило Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

По данным агентства, в палестинских провинциях Рамалла и Эль-Бире зафиксирован ящур, во французском регионе Корсики и немецком Берлине - блютанг, в алжирских провинциях Алжир, Типаза, Эль-Тарф, Бордж-Бу-Арреридж, Сетиф, Тебесса, Скикда - нодулярный дерматит, а в американском штате Иллинойс - высокопатогенный птичий грипп.

Учитывая принцип зонирования для защиты территории республики от указанных инфекционных заболеваний, в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" WOAH, ввоз и транзитная перевозка ряда животных и птиц, а также мясной продукции из указанных регионов временно ограничен.

В целях усиления мер контроля Государственному таможенному комитету также поручено принять соответствующие меры в отношении транспортных средств, следующих из указанных административно-территориальных единиц.

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Версия на азербайджанском языке Fələstin, Fransa, Almaniya, ABŞ və Əlcəzairin bəzi regionlarından ət məhsullarının Azərbaycana idxalına məhdudiyyət qoyulub

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