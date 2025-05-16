Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции

Азербайджан ввел ограничения на ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции.
Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Ранее Всемирная организация здравоохранения животных объявила о вспышке ящура в провинциях Уаргла, Лагуат, Беджая в Алжире и в провинции Хаккари в Турции.
Для защиты территории Азербайджана от этого инфекционного заболевания введены временные ограничения на импорт и транзит парнокопытных животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, верблюды и т.д.), а также относящегося к ним сырья и продукции из хозяйств, находящихся в радиусе 10 км от места вспышки заболевания.
АПБА проинформировала Государственный таможенный комитет о необходимости принятия соответствующих мер.