Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции

Азербайджан ввел ограничения на ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции.

Азербайджан ввел ограничения на ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Ранее Всемирная организация здравоохранения животных объявила о вспышке ящура в провинциях Уаргла, Лагуат, Беджая в Алжире и в провинции Хаккари в Турции.

Для защиты территории Азербайджана от этого инфекционного заболевания введены временные ограничения на импорт и транзит парнокопытных животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, верблюды и т.д.), а также относящегося к ним сырья и продукции из хозяйств, находящихся в радиусе 10 км от места вспышки заболевания.

АПБА проинформировала Государственный таможенный комитет о необходимости принятия соответствующих мер.