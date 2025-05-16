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Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции

Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции Азербайджан ввел ограничения на ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции.
Здоровье
16 мая 2025 г. 16:46
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции

Азербайджан ввел ограничения на ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Ранее Всемирная организация здравоохранения животных объявила о вспышке ящура в провинциях Уаргла, Лагуат, Беджая в Алжире и в провинции Хаккари в Турции.

Для защиты территории Азербайджана от этого инфекционного заболевания введены временные ограничения на импорт и транзит парнокопытных животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, верблюды и т.д.), а также относящегося к ним сырья и продукции из хозяйств, находящихся в радиусе 10 км от места вспышки заболевания.

АПБА проинформировала Государственный таможенный комитет о необходимости принятия соответствующих мер.

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzair və Türkiyənin bəzi vilayətlərindən Azərbaycana ət məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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