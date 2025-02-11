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Азербайджан ограничил импорт птицеводческой продукции из ряда штатов США

Азербайджан ограничил импорт птицеводческой продукции из ряда штатов США 11:18
Здоровье
11 февраля 2025 г. 11:37
Азербайджан ограничил импорт птицеводческой продукции из ряда штатов США

Азербайджан ввел временные ограничения на импорт птицеводческой продукции из ряда штатов США в связи с выявлением случаев птичьего гриппа в американских регионах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

В ведомстве отметили, что по данным Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH), вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зафиксированы в штатах Вирджиния, Джорджия, Аризона, Вашингтон и Нью-Йорк.

"С целью обеспечения эпидемиологической безопасности страны введены ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции с зараженных хозяйств и предприятий в радиусе 10 км от очагов заболевания. Кроме того, Государственный таможенный комитет Азербайджана был уведомлен о необходимости усиления контроля", - подчеркивает агентство.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin bəzi ştatlarından Azərbaycana quşçuluq məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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