Азербайджан ограничил импорт птицеводческой продукции из ряда штатов США

11:18

Азербайджан ввел временные ограничения на импорт птицеводческой продукции из ряда штатов США в связи с выявлением случаев птичьего гриппа в американских регионах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

В ведомстве отметили, что по данным Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH), вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зафиксированы в штатах Вирджиния, Джорджия, Аризона, Вашингтон и Нью-Йорк.

"С целью обеспечения эпидемиологической безопасности страны введены ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции с зараженных хозяйств и предприятий в радиусе 10 км от очагов заболевания. Кроме того, Государственный таможенный комитет Азербайджана был уведомлен о необходимости усиления контроля", - подчеркивает агентство.