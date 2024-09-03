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Азербайджан ограничил импорт мяса птицы из региона Польши

Азербайджан ограничил импорт мяса птицы из региона Польши
Здоровье
3 сентября 2024 г. 18:51
Азербайджан ограничил импорт мяса птицы из региона Польши

Азербайджан ограничил ввоз мяса птицы из Любушского воеводства Польши из-за вспышки птичьего гриппа в этом регионе.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

О вспышке высокопатогенного птичьего гриппа в Любушском воеводстве Польши объявила.

В агентстве заявили, что на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных введенные временные ограничения на импорт живой птицы, мясопродуктов и инкубационных яиц из хозяйств, расположенных в радиусе 10 км от очага заболевания, а также кормовых добавок и оборудования, используемого для содержания и убоя птицы.

Государственному таможенному комитету Азербайджана направлено обращение о принятии соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из указанного воеводства, либо въезжающих транзитом на территорию республики, а также следующих транзитом через территорию республики в другие страны.

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Версия на азербайджанском языке Polşanın bir ərazisindən Azərbaycana quş əti və məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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