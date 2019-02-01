 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан ограничил импорт куриной и мясной продукции из России

    Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило население для защиты территории страны от инфекционных заболеваний животных, которые могут прийти из других стран.

    Как сообщили Report в структуре, Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение болезни Ньюкасла на территории Краснодарского края и ящура на территории Хабаровского края Российской Федерации.

    "В связи с этим было принято решение о введении временного ограничения на импорт живой птицы и птицепродукции из Краснодарского края, животных и продукцию животного происхождения из Хабаровского края. В то же время для усиления мер контроля Агентство продовольственной безопасности Азербайджана сделало соответствующее обращение в Государственный таможенный комитет о проведении в пунктах пропуска через таможенную границу дезинфекции транспортных средств, прибывающих в республику напрямую или транзитом из Краснодарского и Хабаровского краев Российской Федерации", - говорится в заявлении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi