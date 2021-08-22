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Азербайджан нескольким государствам безвозмездно раздал сотни тысяч вакцин

Азербайджан нескольким государствам безвозмездно раздал сотни тысяч вакцин "Стоимость вакцин является коммерческой тайной. Естественно, речь идет о большой сумме”.
Здоровье
22 августа 2021 г. 22:47
Азербайджан нескольким государствам безвозмездно раздал сотни тысяч вакцин

"Стоимость вакцин является коммерческой тайной. Естественно, речь идет о большой сумме”.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что по инициативе главы государства нескольким государствам были розданы сотни тысяч вакцин: "Это еще раз доказывает, что мы гуманное государство. В некоторых странах вакцины вводятся только своим гражданам. Но в нашей стране вакцинированы многие дипломатические представители, иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Азербайджане, приезжающие на учебу”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bir neçə dövlətə yüz minlərlə peyvəndi pay verib

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