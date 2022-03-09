О нас
Аудио новости

Азербайджан направил официальное обращение в ВОЗ

Азербайджан направил официальное обращение в ВОЗ Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлено официальное обращение для сертификации Азербайджана как страны, свободной от малярии.
Здоровье
9 марта 2022 г. 15:30
Азербайджан направил официальное обращение в ВОЗ

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлено официальное обращение для сертификации Азербайджана как страны, свободной от малярии.

Как сообщает Report, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.

Было отмечено, что проведенные в прошлом году комплексные профилактические меры по борьбе и профилактике инфекционных заболеваний позволили сохранить достигнутую в стране эпидемиологическую стабильность.

“В Азербайджане, как и в развитых странах мира, в соответствии с календарем вакцинации путем иммунизации обеспечивается защита детей от 11 инфекционных заболеваний. В результате проведенных вакцинопрофилактических мероприятий была достигнута стабильная динамика по снижению заболеваний, контролируемых вакцинами. Так, полиомиелит, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит, корь и краснуха в стране не зарегистрированы, были единичные случаи столбняка. В результате широкомасштабных медико-профилактических мер, осуществляемых в стране, заражение малярией не фиксируется уже 8 лет”, - говорится в отчете.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan sends official appeal to WHO
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ÜST-yə rəsmi müraciət göndərib

Самое читаемое

Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07
Российские карты будут принимать только семь стран
Российские карты будут принимать только семь стран
6 марта 2022 г. 08:15
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
2 марта 2022 г. 17:40
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
2 марта 2022 г. 23:32
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
2 марта 2022 г. 21:14
В Мариуполе снаряд попал в школу и двухэтажный дом
В Мариуполе снаряд попал в школу и двухэтажный дом
2 марта 2022 г. 19:30
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
5 марта 2022 г. 19:32
Омар Челик: Оружейное эмбарго против Турции наносит ущерб безопасности Альянса
Омар Челик: Оружейное эмбарго против Турции наносит ущерб безопасности Альянса
2 марта 2022 г. 16:41
Боррель созвал заседание Совета ЕС
Боррель созвал заседание Совета ЕС
2 марта 2022 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi