Азербайджан направил официальное обращение в ВОЗ

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлено официальное обращение для сертификации Азербайджана как страны, свободной от малярии.

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлено официальное обращение для сертификации Азербайджана как страны, свободной от малярии.

Как сообщает Report, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.

Было отмечено, что проведенные в прошлом году комплексные профилактические меры по борьбе и профилактике инфекционных заболеваний позволили сохранить достигнутую в стране эпидемиологическую стабильность.

“В Азербайджане, как и в развитых странах мира, в соответствии с календарем вакцинации путем иммунизации обеспечивается защита детей от 11 инфекционных заболеваний. В результате проведенных вакцинопрофилактических мероприятий была достигнута стабильная динамика по снижению заболеваний, контролируемых вакцинами. Так, полиомиелит, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит, корь и краснуха в стране не зарегистрированы, были единичные случаи столбняка. В результате широкомасштабных медико-профилактических мер, осуществляемых в стране, заражение малярией не фиксируется уже 8 лет”, - говорится в отчете.