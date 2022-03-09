Азербайджан направил официальное обращение в ВОЗ

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлено официальное обращение для сертификации Азербайджана как страны, свободной от малярии.
Как сообщает Report, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.
Было отмечено, что проведенные в прошлом году комплексные профилактические меры по борьбе и профилактике инфекционных заболеваний позволили сохранить достигнутую в стране эпидемиологическую стабильность.
“В Азербайджане, как и в развитых странах мира, в соответствии с календарем вакцинации путем иммунизации обеспечивается защита детей от 11 инфекционных заболеваний. В результате проведенных вакцинопрофилактических мероприятий была достигнута стабильная динамика по снижению заболеваний, контролируемых вакцинами. Так, полиомиелит, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит, корь и краснуха в стране не зарегистрированы, были единичные случаи столбняка. В результате широкомасштабных медико-профилактических мер, осуществляемых в стране, заражение малярией не фиксируется уже 8 лет”, - говорится в отчете.