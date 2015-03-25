Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан находится в числе стран, где регистрируется наибольшее число случаев смерти от туберкулеза в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Согласно документу, опубликованному в преддверии отмечаемого 24 марта Всемирного дня борьбы с туберкулезом, около 1 тыс. человек ежедневно заражаются туберкулезом в европейском регионе. В 2013 году число заразившихся этой опасной болезнью в Европе составило 360 тыс., что на 6% меньше, чем годом ранее.

Как следует из доклада, на сегодняшний день в регионе широко распространен туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (мультирезистентный туберкулез). При этом 85% всех случаев заболевания приходится на 18 стран, в числе которых Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Украина и страны Прибалтики. В этих же государствах, по данным международных экспертов, регистрируется наибольшее число смертельных случаев.