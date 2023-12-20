Азербайджан начал экспорт пищевых яиц в Россию

Азербайджан поставил в РФ первую партию пищевых яиц в объеме 36 тонн (612 тыс. штук).

Азербайджан поставил в РФ первую партию пищевых яиц в объеме 36 тонн (612 тыс. штук).

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Первая партия товара экспортирована в Россию через пропускной пункт "Яраг-Газмалар" в рамках ранее достигнутой между странами договоренности.

Договоренность о поставках пищевых яиц на российские рынки была достигнута в прошлом месяце по итогам встречи председателя АПБА Гошгара Тахмезли с прибывшим в Азербайджан главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.