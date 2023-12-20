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Азербайджан начал экспорт пищевых яиц в Россию

Азербайджан начал экспорт пищевых яиц в Россию Азербайджан поставил в РФ первую партию пищевых яиц в объеме 36 тонн (612 тыс. штук).
Здоровье
20 декабря 2023 г. 10:43
Азербайджан начал экспорт пищевых яиц в Россию

Азербайджан поставил в РФ первую партию пищевых яиц в объеме 36 тонн (612 тыс. штук).

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Первая партия товара экспортирована в Россию через пропускной пункт "Яраг-Газмалар" в рамках ранее достигнутой между странами договоренности.

Договоренность о поставках пищевых яиц на российские рынки была достигнута в прошлом месяце по итогам встречи председателя АПБА Гошгара Тахмезли с прибывшим в Азербайджан главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan begins exporting edible eggs to Russia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Rusiyaya ərzaqlıq yumurtanın ixracına başlanıb

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