Азербайджан импортирует в Россию птицеводческую продукцию

Россия и Азербайджан согласовали поставки в РФ яйца и птицеводческой продукции.

Россия и Азербайджан согласовали поставки в РФ яйца и птицеводческой продукции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгаром Тахмазли.

"Главным итогом переговоров сторон стало открытие российского рынка для ввоза пищевого яйца из Азербайджана, а также согласование начала поставок птицеводческой продукции. Договоренность достигнута с учетом гарантий азербайджанского компетентного ведомства, в том числе о проводимом обязательном государственном мониторинге товаров, предназначенных для отправок в Россию", - говорится в сообщении.

Стороны приветствовали договоренности об упрощении процедур контроля при перемещении продукции между странами на основе признания эквивалентности систем государственного надзора. Кроме того, было уделено внимание вопросам сотрудничества по совместной профилактике заноса трансграничных болезней животных, в том числе новой разновидности ящура SAT-2.

В 2023 году, по состоянию на 29 октября, экспорт азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Россию увеличился в стоимостном выражении на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за счет увеличения объемов поставок персиков, фундука, земляники и клубники. Азербайджан также сохраняет лидирующие позиции по поставкам в Россию томатов, хурмы, яблок, вишни и черешни.

Минсельхоз РФ в конце октября предложил установить запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца сроком на полгода, опубликовав проект соответствующего приказа. Запрет на вывоз предлагается установить на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Ограничения не распространяются на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС с целью оказания гуманитарной помощи, в рамках межправсоглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на продукцию, перемещаемую между частями территории страны через территории иностранных государств, в качестве припасов.