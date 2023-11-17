О нас

Азербайджан импортирует в Россию птицеводческую продукцию

Азербайджан импортирует в Россию птицеводческую продукцию Россия и Азербайджан согласовали поставки в РФ яйца и птицеводческой продукции.
Здоровье
17 ноября 2023 г. 17:48
Азербайджан импортирует в Россию птицеводческую продукцию

Россия и Азербайджан согласовали поставки в РФ яйца и птицеводческой продукции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгаром Тахмазли.

"Главным итогом переговоров сторон стало открытие российского рынка для ввоза пищевого яйца из Азербайджана, а также согласование начала поставок птицеводческой продукции. Договоренность достигнута с учетом гарантий азербайджанского компетентного ведомства, в том числе о проводимом обязательном государственном мониторинге товаров, предназначенных для отправок в Россию", - говорится в сообщении.

Стороны приветствовали договоренности об упрощении процедур контроля при перемещении продукции между странами на основе признания эквивалентности систем государственного надзора. Кроме того, было уделено внимание вопросам сотрудничества по совместной профилактике заноса трансграничных болезней животных, в том числе новой разновидности ящура SAT-2.

В 2023 году, по состоянию на 29 октября, экспорт азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Россию увеличился в стоимостном выражении на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за счет увеличения объемов поставок персиков, фундука, земляники и клубники. Азербайджан также сохраняет лидирующие позиции по поставкам в Россию томатов, хурмы, яблок, вишни и черешни.

Минсельхоз РФ в конце октября предложил установить запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца сроком на полгода, опубликовав проект соответствующего приказа. Запрет на вывоз предлагается установить на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Ограничения не распространяются на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС с целью оказания гуманитарной помощи, в рамках межправсоглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на продукцию, перемещаемую между частями территории страны через территории иностранных государств, в качестве припасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan Rusiyaya quşçuluq məhsulları və ərzaqlıq yumurtanın ixracına başlayır

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi