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Азербайджан и ВОЗ договорились о реализации совместных проектов

Азербайджан и ВОЗ договорились о реализации совместных проектов Азербайджан и Всемирная организацию здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении совместных проектов.
Здоровье
14 декабря 2022 г. 14:34
Азербайджан и ВОЗ договорились о реализации совместных проектов

Азербайджан и Всемирная организацию здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении совместных проектов.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Сообщается, что в министерстве здравоохранения прошла встреча с руководителем представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Министр Теймур Мусаев отметил, что наша страна придает большое значение развитию связей с авторитетной здравоохранительной организацией. По его словам, за 30 лет в условиях взаимного сотрудничества были выполнены важные работы, успешно реализован ряд региональных проектов.

Министр отметил, что организация первичной здравоохранительной службы составляет основу универсального медицинского обеспечения, подчеркнул важность привлечения к интенсивным тренингам медработников, в частности, медсестер для развития этой службы. В этих целях ВОЗ в будущем году создаст в Сумгайыте учебно-симуляционный центр, основной целью которого является повышение знаний и навыков медработников, воспитание местных тренеров.

Т.Мусаев подчеркнул, что эксперты ВОЗ обладают многолетним опытом в сфере общественного здравоохранения и отметил важность реализации совместных проектов и обмена опытом со специалистами Азербайджанского медицинского университета и медицинских колледжей при Минздраве.

В свою очередь, Х.Харманджи выразила уверенность, что сотрудничество будет успешно развиваться и в дальнейшем. Руководитель представительства ВОЗ в нашей стране отметила, что в Азербайджане в последние годы были выполнены важные работы по проведению реформ с целью усиления системы здравоохранения и всестороннего охвата медицинскими услугами. Подчеркнувшая многолетнее тесное сотрудничество Азербайджана с ВОЗ Ханде Харманджи отметила, что ВОЗ готова оказывать всяческую помощь мерам по поддержанию усиления первичной здравоохранительной службы.

Медицинский эксперт представительства ВОЗ в нашей стране Халил Ибрагим рассказал об организации Всемирной организацией здравоохранения, Минздравом и другими медицинскими структурами нашей страны Азербайджанского симпозиума по укреплению сестринского дела и акушерства в Баку.

В завершении встречи стороны договорились о реализации новых совместных проектов.

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