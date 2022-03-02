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Азербайджан и Турция реализуют совместный проект в связи с ветеранами

Азербайджан и Турция реализуют совместный проект в связи с ветеранами Азербайджан и Турция реализуют совместный проект в связи с ветеранами.
Здоровье
2 марта 2022 г. 16:03
Азербайджан и Турция реализуют совместный проект в связи с ветеранами

Азербайджан и Турция реализуют совместный проект в связи с ветеранами.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по обязательному медстрахованию.

Состоялась онлайн-церемония открытия "Проекта усиления ветеранов”, инициированного и организованного Фондом образования и социальной солидарности Центра общественного развития, почетным председателем которого является супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Амина Эрдоган, министерством иностранных дел Турции, министерством культуры и туризма, Анкарского университета и Торговой палаты Анкары.

В мероприятии с вступительной речью выступили председатель правления Агентства Заур Алиев, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, председатель заявочной комиссии Великого национального собрания Турции, депутат Михримах Белма Сатыр, ректор Анкарского университета Недждет Унувар, декан медицинского факультета Анкарского университета Амина Озмете, председатель правления Торговой палаты Анкары Гюрсель Баран и председатель правления Togem-Der Фюсун Тюркен Уйсал.

Основной целью проекта является повысить знания и навыки психологов, психиатров и социальных работников, оказывающих услуги семьям шехидов и ветеранов в нашей стране, и таким образом добиться улучшения психического и психологического состояния участников войны и членов семей шехидов.

Отметим, что на первом этапе проекта, состоящего из 3 этапов, 10 тренеров Анкарского университета проведут онлайн-тренинги для более чем 70 специалистов Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, а также для психологов и психиатров, работающих в медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями и министерству здравоохранения. Программа психосоциального обучения, охватывающая 1-11 марта, включает такие важные темы, как “Вмешательство в кризисы", "Профилактика самоповреждающего поведения" и "Первичная психологическая помощь".

Второй этап проекта планируется организовать в апреле текущего года в нашей стране. Делегация турецких специалистов проведет встречи с участниками тренинга и выполнит анализ полученных знаний. На последнем этапе посредством онлайн-встреч участники обсудят результаты и оценят эффективность проекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə qazilərlə bağlı birgə layihə həyata keçirir

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