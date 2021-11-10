Азербайджан и Турция подписали документ по обязательному медстрахованию

Делегация во главе с председателем правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым посетила с визитом Турцию.

Делегация во главе с председателем правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым посетила с визитом Турцию.

Как сообщили Report в агентстве, целью визита было развитие двусторонних связей с соответствующими структурами Турции.

В состав делегации вошли и.о. председателя Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вугар Гурбанов, руководитель финансового департамента агентства Расим Гасанов, руководитель департамента медицинского планирования Хикмет Ибрагимли, руководитель департамента по международным связям Руслан Абдуллаев, руководитель департамента стратегического анализа Араз Насиров.

В рамках визита делегация провела встречи с заместителем министра здравоохранения Турции Др.Толгой Толунаем, председателем Турецкого Агентства сотрудничества и координации Серканом Каяларом и ректором Анкаринского университета профессором Недждетом Унуваром. В ходе встреч обсуждался вопрос расширения сотрудничества в сфере обязательного медстрахования.

В рамках визита межу Агентством и соответствующей структурой Турции был подписан меморандум о взаимопонимании.