Азербайджан и Турция обсудили возможность совместной разработки вакцины

На встрече состоялся обмен мнениями

Делегация во главе с председателем правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Рамином Байрамлы провела ряд встреч в Министерстве здравоохранения Турецкой Республики.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

На встрече с заместителем министра здравоохранения Турецкой Республики Эмине Алп Меше состоялся обмен мнениями и опытом по возможности совместной разработки вакцины двумя братскими странами, стратегии вакцинации, определения групп, которым вакцина будет вводиться в первую очередь.