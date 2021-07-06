Азербайджан и Россия подписали документ о сотрудничестве в области здравоохранения

6 июля в рамках визита в Баку министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко состоялось подписание обновленного соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области здравоохранения и медицинской науки.

6 июля в рамках визита в Баку министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко состоялось подписание обновленного соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области здравоохранения и медицинской науки.

Как сообщает Report, документ подписали первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Выступивший на мероприятии Теймур Мусаев, подчеркнув успешное сотрудничество между нашими странами, выразил российской стороне признательность за поддержку в борьбе с пандемией, предоставление тестов и вакцины Спутник V против коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также указал на успешное взаимодействие двух стран в области здравоохранения.

Глава российского минздрава особо подчеркнул деятельность Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, первый выпуск которого состоялся в этом году.