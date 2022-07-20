Азербайджан и Пакистан обсудили новые перспективы по здравоохранению

В Министерстве здравоохранения Азербайджана прошла встреча с послом Пакистана в нашей стране Билалом Хайе.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана прошла встреча с послом Пакистана в нашей стране Билалом Хайе.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече обсуждались новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что связи между Азербайджаном и Пакистаном имеют глубокие корни:

"Наше сотрудничество с Пакистаном в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется в международной плоскости - в рамках сотрудничества министров здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения".

По словам министра, сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки осуществляется в соответствии с положениями протокола Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Пакистана.

Посол Б.Хайе подчеркнул, что Азербайджан занимает особое место в сердце пакистанского народа, сообщил, что в настоящее время 25 пакистанских студентов получают высшее образование в Азербайджанском медицинском университете.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и потенциальные возможности развития сотрудничества, важность прямых связей между министерствами в области медицинской науки в рамках международных организаций.