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Азербайджан и Литва будут развивать сотрудничество в сфере здравоохранения

Азербайджан и Литва будут развивать сотрудничество в сфере здравоохранения В Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялась встреча с делегацией во главе с генеральным директором Государственного фонда медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Литовской Республики Гинтарасом Кацавичюсом.
Здоровье
31 мая 2023 г. 19:19
Азербайджан и Литва будут развивать сотрудничество в сфере здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялась встреча с делегацией во главе с генеральным директором Государственного фонда медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Литовской Республики Гинтарасом Кацавичюсом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, министр Теймур Мусаев на встрече подчеркнул успешное сотрудничество между нашими странами во многих сферах, в том числе в области здравоохранения и медицинской науки. Министр отметил, что с 2021 года в нашей стране началось полноценное внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС). "ОМС – это социальный проект, направленный на улучшение качества медицинского обслуживания населения и основанный на принципах солидарности", - сказал он, подчеркнув, что Министерство здравоохранения поддерживает процесс внедрения ОМС.

Он сообщил, что план введения обязательного медицинского страхования предусматривает постепенное включение медицинских модулей в социальный пакет. Было отмечено, что в основе всех реформ лежит цифровизация системы здравоохранения, и внедрение обязательного медицинского страхования является частью этой системы. Наряду с этим, важными вопросами являются внедрение передовых медицинских технологий в систему здравоохранения и обеспечение доступа граждан к медицинским услугам. В этих направлениях в стране предпринимаются необходимые шаги.

Генеральный директор Государственного фонда медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Литовской Республики поблагодарил за теплый прием и выразил поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны. Гинтарас Кацавичюс также отметил, что Литва готова поделиться с Азербайджаном своим опытом по эффективному внедрению системы медицинского страхования.

В конце встречи стороны договорились развивать сотрудничество.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Litva səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

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