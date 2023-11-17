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Азербайджан и Куба будут сотрудничать в борьбе с раком и СПИДом

Азербайджан и Куба будут сотрудничать в борьбе с раком и СПИДом Министерства здравоохранения Азербайджана и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки.
Здоровье
17 ноября 2023 г. 11:11
Азербайджан и Куба будут сотрудничать в борьбе с раком и СПИДом

Министерства здравоохранения Азербайджана и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки.

Как сообщили Report в Минздраве, документ предусматривает сотрудничество в сфере здравоохранения, в развитии и применении передовых технологий, и реализацию совместных инициатив.

Меморандум был подписан в рамках встречи делегации во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым, находящейся с визитом на Кубе, с министром здравоохранения этой страны Хосе Анхелем Порталом Мирандой.

Целью документа является укрепление систем здравоохранения обеих стран и расширение институциональной базы.

Меморандум также предусматривает организацию совместных конференций и обучение специалистов в медицинской сфере.

В то же время документ предусматривает обмен информацией по инфекционным и хроническим неинфекционным заболеваниям, включая ВИЧ/СПИД, рак, диабет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Kuba xərçəng və QİÇS-lə mübarizədə əməkdaşlıq edəcək

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