Азербайджан и Куба будут сотрудничать в борьбе с раком и СПИДом

Министерства здравоохранения Азербайджана и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки.

Министерства здравоохранения Азербайджана и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки.

Как сообщили Report в Минздраве, документ предусматривает сотрудничество в сфере здравоохранения, в развитии и применении передовых технологий, и реализацию совместных инициатив.

Меморандум был подписан в рамках встречи делегации во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым, находящейся с визитом на Кубе, с министром здравоохранения этой страны Хосе Анхелем Порталом Мирандой.

Целью документа является укрепление систем здравоохранения обеих стран и расширение институциональной базы.

Меморандум также предусматривает организацию совместных конференций и обучение специалистов в медицинской сфере.

В то же время документ предусматривает обмен информацией по инфекционным и хроническим неинфекционным заболеваниям, включая ВИЧ/СПИД, рак, диабет.