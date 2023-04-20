Азербайджан и Израиль обсудили перспективы развития сотрудничества в области здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с главным менеджером по международным связям Министерства здравоохранения Израиля Ашером шалмоном.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с генеральным менеджером отдела международных отношений Министерства здравоохранения Израиля Ашером Шалмоном.

Как передает Report, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-израильское сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки является образцовым: "Мы довольны взаимодействием наших стран в высокотехнологичных областях здравоохранения - вирусологии, микробиологии и в других сферах здравоохранения".



Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество между министерствами здравоохранения двух стран.



Выразив признательность за теплый прием, Ашер Шалмон отметил, что между нашими странами существуют тесные связи во многих сферах. Он также выразил заинтересованность Министерства здравоохранения Израиля в поднятии на более высокий уровень сотрудничество с Министерством здравоохранения Азербайджана.



В ходе встречи была подчеркнута важность представительства израильских фармацевтических компаний в Азербайджане. Помимо этого, состоялся обмен мнениями по совершенствованию процесса подготовки медицинских кадров, разработки программы двойных дипломов, налаживание сотрудничества по внедрению цифровизации систем здравоохранения, организации взаимных визитов глав министерств здравоохранения наших стран и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.