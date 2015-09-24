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    Азербайджан готовит меры по сокращению смертности среди матерей и детей

    Правительство предусматривает создание в ближайшие годы системы медицинского страхования

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан в 2016-2019 гг. планирует провести ряд последовательных мер в целях снижения уровня смертности среди матерей и детей до 5 лет, предотвращения распространения случаев заболеваемости ВИЧ/СПИД, малярией, туберкулезом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и наследственными заболеваниями и снижения смертных исходов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в проекте Концепции среднесрочного социально-экономического развития на 2016-2019 годы.

    Согласно документу, основными задачами в сфере здравоохранения в 2016-2019 годах является усовершенствование системы информации с целью расширения мониторинга состояния здоровья населения, создание системы медицинского страхования, проведение реформ в сфере финансирования здравоохранения, системы медицинского образования и т.д. 

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