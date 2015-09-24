Азербайджан готовит меры по сокращению смертности среди матерей и детей

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан в 2016-2019 гг. планирует провести ряд последовательных мер в целях снижения уровня смертности среди матерей и детей до 5 лет, предотвращения распространения случаев заболеваемости ВИЧ/СПИД, малярией, туберкулезом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и наследственными заболеваниями и снижения смертных исходов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте Концепции среднесрочного социально-экономического развития на 2016-2019 годы.

Согласно документу, основными задачами в сфере здравоохранения в 2016-2019 годах является усовершенствование системы информации с целью расширения мониторинга состояния здоровья населения, создание системы медицинского страхования, проведение реформ в сфере финансирования здравоохранения, системы медицинского образования и т.д.