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Австралия первой в мире разрешила лечить депрессию психоделиками

Австралия первой в мире разрешила лечить депрессию психоделиками Австралия стала первой страной мира, легализовавшей использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии.
Здоровье
2 июля 2023 г. 15:55
Австралия первой в мире разрешила лечить депрессию психоделиками

Австралия стала первой страной мира, легализовавшей использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на Австралийское управление терапевтических товаров (TGA).

"Австралийские врачи могут назначать дозы MDMA, также известного как экстази, для лечения ПТСР. Псилоцибин также можно давать людям с трудно поддающейся лечению депрессией", — говорится в сообщении.

Власти страны включили эти два препарата в список одобренных лекарственных средств Управлением по терапевтическим товарам, что вызвало недоумение у ряда австралийских ученых. Решение вступило в силу с 1 июля.

В нем поясняется, что такой шаг был предпринят из-за отсутствия достаточно эффективных способов лечения указанных расстройств. При этом подчеркивается, что эти препараты можно использовать только под контролем врачей, а в случае их незаконного распространения они будут считаться "запрещенными наркотическими веществами".

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Версия на азербайджанском языке Avstraliyada ilk dəfə depressiyanın müalicəsində psixoaktiv maddələr istifadə olunacaq

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