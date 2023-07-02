Австралия первой в мире разрешила лечить депрессию психоделиками

Австралия стала первой страной мира, легализовавшей использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии.
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"Австралийские врачи могут назначать дозы MDMA, также известного как экстази, для лечения ПТСР. Псилоцибин также можно давать людям с трудно поддающейся лечению депрессией", — говорится в сообщении.
Власти страны включили эти два препарата в список одобренных лекарственных средств Управлением по терапевтическим товарам, что вызвало недоумение у ряда австралийских ученых. Решение вступило в силу с 1 июля.
В нем поясняется, что такой шаг был предпринят из-за отсутствия достаточно эффективных способов лечения указанных расстройств. При этом подчеркивается, что эти препараты можно использовать только под контролем врачей, а в случае их незаконного распространения они будут считаться "запрещенными наркотическими веществами".