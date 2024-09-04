Австралийские ученые развеяли миф о связи мобильных телефонов с раком мозга

Ученые Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA) установили, что использование мобильных телефонов не увеличивает риск развития злокачественной опухоли головного мозга.

Ученые Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA) установили, что использование мобильных телефонов не увеличивает риск развития злокачественной опухоли головного мозга.

Как передает Report , результаты систематического обзора потенциальных последствий для человеческого здоровья воздействия радиоволн от мобильных телефонов, проведенного под руководством профессора Кена Карипидиса по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованы на сайте ARPANSA.

Исследователи проанализировали результаты более 5 000 исследований, проведенных в период с 1994 по 2022 год, и установили, что показатели заболеваемости опухолями головного мозга остались стабильными, несмотря на повсеместное увеличение использования мобильных телефонов за тот же период.

"Когда в 2013 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало воздействие радиоволн как возможный канцероген для человека, это решение в значительной степени основывалось на ограниченных данных, полученных в ходе наблюдательных исследований на людях", — заявил Карипидис.

"Этот систематический обзор исследований основан на гораздо большем наборе данных по сравнению с теми, которые анализировало МАИР, а также включает более свежие и комплексные исследования, поэтому мы можем быть более уверены в том, что воздействие радиоволн от беспроводных технологий не представляет опасности для здоровья человека".

Авторы исследования пришли к выводу, что связи между длительным использованием мобильного телефона и увеличением риска развития рака мозга не существует.

Карипидис, который также является заместителем председателя Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), заявил, что результаты соответствуют предыдущему исследованию ARPANSA, показавшему, что за последние 20 лет увеличения заболеваемости раком головного мозга не наблюдалось.