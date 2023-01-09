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AstraZeneca заключила сделку на приобретение CinCor Pharma Inc

AstraZeneca заключила сделку на приобретение CinCor Pharma Inc Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила сделку на приобретение американской CinCor Pharma Inc за 1,8 млрд долларов.
Здоровье
9 января 2023 г. 13:37
AstraZeneca заключила сделку на приобретение CinCor Pharma Inc

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила сделку на приобретение американской CinCor Pharma Inc за 1,8 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении AstraZeneca.

"AstraZeneca заключила окончательное соглашение о приобретении компании CinCor Pharma, Inc. (CinCor), американской биофармацевтической компании, находящейся на клинической стадии развития и занимающейся разработкой новых методов лечения резистентной и неконтролируемой гипертонии, а также хронической болезни почек", - сказано в заявлении компании.

Отмечается, что эта сделка позволит ускорить разработки препарата баксдростат (CIN-107), предназначенного для снижения артериального давления при резистентности к лечению гипертонии.

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