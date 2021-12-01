AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма

AstraZeneca тестирует свою комбинацию антител длительного действия AZD7442 против нового варианта коронавируса Омикрон

Компания AstraZeneca тестирует свою комбинацию антител длительного действия AZD7442 против нового варианта коронавируса "омикрон".

Как Report заявили в AstraZeneca, компания надеется, что AZD7442 сохранит эффективность, поскольку содержит два мощных вида антител с различной и взаимодополняющей активностью против вируса.

“Как и в случае любых новых появляющихся вариантов, мы изучаем B.1.1.529, чтобы лучше понять его и влияние на вакцину. AstraZeneca разработала в тесном сотрудничестве с Оксфордским университетом платформу вакцин, которая позволяет нам быстро реагировать на новые варианты, которые могут появиться”, - сказали в компании, добавив, что AstraZeneca также уже проводит исследования в странах, где был выявлен этот вариант, а именно в Ботсване и Эсватини, что позволит компании собирать реальные данные об эффективности Vaxzevria в отношении этого нового варианта вируса.

Было доказано, что Vaxzevria эффективна в отношении всех вызывающих озабоченность вариантов SARS-CoV-2 и COVID-19 как в клинических испытаниях с участием до 60 тысяч участников, так и на основе реальных данных сотен тысяч людей, которые были вакцинированы в более чем 170 странах, сообщили в компании.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.

Штамм "омикрон" уже был обнаружен во многих странах - Великобритании, Нидерландах, Канаде, Дании, Германии, Бельгии, Чехии и Италии и других.