AstraZeneca произведёт новый препарат от диабета и ожирения

Акции AstraZeneca взлетели в цене после того, как компания объявила о заключении многомиллиардной сделки с китайским партнёром Eccogene по производству нового препарата для борьбы с диабетом и ожирением.
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AstraZeneca стала известна во время пандемии коронавируса, одной из первой выпустив вакцину против коронавируса. Но, согласно отчёту, её продажи в период с января по сентябрь упали на 2,9 млрд. долл.
Однако хорошая прибыль от других разработок позволили англо-шведской компании получить в сумме рост в третьем квартале (Q3): общий доход от продаж препаратов, не относящихся к группе "Covid-19", увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.
AstraZeneca также заявила, что планирует инвестировать в исследования и разработку лекарственных средств против рака.