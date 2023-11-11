AstraZeneca произведёт новый препарат от диабета и ожирения

Акции AstraZeneca взлетели в цене после того, как компания объявила о заключении многомиллиардной сделки с китайским партнёром Eccogene по производству нового препарата для борьбы с диабетом и ожирением.

Акции AstraZeneca взлетели в цене после того, как компания объявила о заключении многомиллиардной сделки с китайским партнёром Eccogene по производству нового препарата для борьбы с диабетом и ожирением.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, в своём отчёте для инвесторов транснациональная фармацевтическая компания указала, что за первые девять месяцев 2023 г. её общий доход вырос на 5% и составил 33,8 млрд. долл.

AstraZeneca стала известна во время пандемии коронавируса, одной из первой выпустив вакцину против коронавируса. Но, согласно отчёту, её продажи в период с января по сентябрь упали на 2,9 млрд. долл.

Однако хорошая прибыль от других разработок позволили англо-шведской компании получить в сумме рост в третьем квартале (Q3): общий доход от продаж препаратов, не относящихся к группе "Covid-19", увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.

AstraZeneca также заявила, что планирует инвестировать в исследования и разработку лекарственных средств против рака.