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AstraZeneca будет поставлять в Великобританию 2 млн доз вакцины

AstraZeneca будет поставлять в Великобританию 2 млн доз вакцины Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca
Здоровье
2 января 2021 г. 11:35
AstraZeneca будет поставлять в Великобританию 2 млн доз вакцины

Два миллиона доз вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, будут поставляться в Великобританию еженедельно к середине января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Ранее ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины в своем исследовании заявили, что Британия для предотвращения жесткой третьей волны распространения коронавируса должна каждую неделю вакцинировать от COVID-19 два миллиона человек на фоне действия карантинных ограничений. В конце декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что страна заказала 100 миллионов доз вакцины разработки Оксфорда и AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны. Также он указал, что к началу недели будут готовы 530 тысяч доз вакцины.

Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января.

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