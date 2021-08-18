Аспирин может стать лекарством от агрессивной формы рака груди

В настоящее время аспирин проходит испытания как часть потенциально нового лечения агрессивной формы рака груди.

В настоящее время аспирин проходит испытания как часть потенциально нового лечения агрессивной формы рака груди.

Как сообщает Report со ссылкой на News Medical , клинические испытания финансируются базирующейся в Лондоне программой Breast Cancer Now Catalyst Program. Компания Pfizer предоставила финансирование в виде гранта на независимые медицинские исследования и дала благотворительной организации доступ к нескольким лекарствам Pfizer.

Сообщается, что авторы исследования наберут 42 пациенток, которым перед операцией и химиотерапией пропишут препарат авелумаб — противоопухолевое средство. Половина также примет аспирин. Затем исследователи изучат образцы опухолей пациентов, чтобы увидеть, усиливает ли добавление аспирина эффект иммунотерапии.

Исследователи надеются, что дешевое и распространенное лекарство может безопасно работать с иммунотерапией с тройным негативным подтипом рака груди, который преимущественно поражает молодых женщин.

«Противовоспалительные препараты, такие как аспирин, могут стать ключом к повышению эффективности иммунотерапии при одновременном применении», — заявила Доктор Энн Армстронг, онколог из фонда Christie Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Для трижды негативного рака молочной железы характерно агрессивное клиническое течение, более высокая частота рецидивов и низкая общая выживаемость — большинство женщины, у которых такая опухоль успела метастазировать, живут в среднем около года или меньше.

Ранее ученые пришли к выводу, что темнокожие женщины чаще умирают от метастазов при раке груди.