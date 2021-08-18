Аспирин может стать лекарством от агрессивной формы рака груди

В настоящее время аспирин проходит испытания как часть потенциально нового лечения агрессивной формы рака груди.
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Сообщается, что авторы исследования наберут 42 пациенток, которым перед операцией и химиотерапией пропишут препарат авелумаб — противоопухолевое средство. Половина также примет аспирин. Затем исследователи изучат образцы опухолей пациентов, чтобы увидеть, усиливает ли добавление аспирина эффект иммунотерапии.
Исследователи надеются, что дешевое и распространенное лекарство может безопасно работать с иммунотерапией с тройным негативным подтипом рака груди, который преимущественно поражает молодых женщин.
«Противовоспалительные препараты, такие как аспирин, могут стать ключом к повышению эффективности иммунотерапии при одновременном применении», — заявила Доктор Энн Армстронг, онколог из фонда Christie Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Для трижды негативного рака молочной железы характерно агрессивное клиническое течение, более высокая частота рецидивов и низкая общая выживаемость — большинство женщины, у которых такая опухоль успела метастазировать, живут в среднем около года или меньше.
Ранее ученые пришли к выводу, что темнокожие женщины чаще умирают от метастазов при раке груди.