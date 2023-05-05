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Запрещена продажа бутилированной воды Araz su

Запрещена продажа бутилированной воды Araz su Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проведена внеплановая проверка предприятия по переработке питьевой воды Araz su.
Здоровье
5 мая 2023 г. 10:48
Запрещена продажа бутилированной воды Araz su

Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проведена внеплановая проверка предприятия по переработке питьевой воды Araz su.

Как сообщает Report, в ходе проверки было установлено, что на предприятии осуществлялся розлив воды из централизованной системы водоснабжения (вода, подаваемая населению).

В связи с выявленными недочетами на предприятии было принято решение о запрете на переработку воды и прекращении реализации бутилированной воды, на руководителя предприятия составлен протокол.

В то же время, образцы питьевой воды с товарным знаком Araz su были взяты для проведения экспертиз в соответствующей лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В агентстве отметили, что в некоторых случаях субъекты, осуществляющие деятельность в данной сфере, разливают в бутылки воду из централизованной системы водоснабжения, при этом на бутылки наносятся изображения гор и источников, а на этикетке указывается, что вода поступает из природных источников.

"В некоторых случаях такие предприятия работают в подвалах или небольших помещениях, не имея сертификат безопасности пищевых продуктов, и продают свою продукцию только частным потребителям или компаниям. AQTA просит потребителей незамедлительно сообщать в колл-центр "1003" о любых подозрениях, связанных с заказанной ими бутилированной питьевой водой", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Araz su”da içməli suyun emalı qadağan olunub, qablaşdırılmış suların satışı dayandırılıb

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