Запрещена продажа бутилированной воды Araz su

Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проведена внеплановая проверка предприятия по переработке питьевой воды Araz su.

Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проведена внеплановая проверка предприятия по переработке питьевой воды Araz su.

Как сообщает Report, в ходе проверки было установлено, что на предприятии осуществлялся розлив воды из централизованной системы водоснабжения (вода, подаваемая населению).

В связи с выявленными недочетами на предприятии было принято решение о запрете на переработку воды и прекращении реализации бутилированной воды, на руководителя предприятия составлен протокол.

В то же время, образцы питьевой воды с товарным знаком Araz su были взяты для проведения экспертиз в соответствующей лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В агентстве отметили, что в некоторых случаях субъекты, осуществляющие деятельность в данной сфере, разливают в бутылки воду из централизованной системы водоснабжения, при этом на бутылки наносятся изображения гор и источников, а на этикетке указывается, что вода поступает из природных источников.

"В некоторых случаях такие предприятия работают в подвалах или небольших помещениях, не имея сертификат безопасности пищевых продуктов, и продают свою продукцию только частным потребителям или компаниям. AQTA просит потребителей незамедлительно сообщать в колл-центр "1003" о любых подозрениях, связанных с заказанной ими бутилированной питьевой водой", - говорится в сообщении.