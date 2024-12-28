Араз Насиров: Некоторые врачи и медсестры не знают, какие функции выполняет TƏBİB

Некоторые медицинские работники, включая врачей и медсестер, до сих пор не знают, какие функции выполняет Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Некоторые медицинские работники, включая врачей и медсестер, до сих пор не знают, какие функции выполняет Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Араз Насиров на тренинге по медицинской грамотности, организованном для представителей СМИ.

"TƏBİB прилагает значительные усилия для развития системы здравоохранения, ориентированной на потребности граждан. Построить такую систему крайне сложно. Печально, что некоторые медицинские работники, включая врачей и медсестер, до сих пор не знают, какие функции возложены на TƏBİB. Граждане могут быть не осведомлены о нашей деятельности, но для медицинских работников это недопустимо", - сказал Насиров.

Он подчеркнул важность информирования граждан о деятельности TƏBİB. По его словам, до сих пор многие жители страны платят огромные деньги за лечение и операции в частных клиниках, что делает необходимым проведение просветительской работы среди населения.