Араз Ибрагимов: СOVID-19 вызывает бесплодие

"Согласно результатам исследований, проведенных учеными, примерно у 32% умерших от коронавируса пациентов выявлена острая почечная недостаточность".

"Согласно результатам исследований, проведенных учеными, примерно у 32% умерших от коронавируса пациентов выявлена острая почечная недостаточность".

Как передает Report, об этом сказал специалист Министерства здравоохранения, докторант кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета Араз Ибрагимов.

Он отметил, что у 3-10% пациентов наблюдается острая почечная недостаточность: "Одним из негативных последствий COVID-19 является бесплодие. И это нашло свое подтверждение. Коронавирусная инфекция вызывает серьезные повреждения легких, сердца и почек".

A.Ибрагимов также внес ясность в вопрос вакцинации лиц с урологическими заболеваниями: "В острый период болезни вакцинация не рекомендуется. Прививку можно сделать после окончания курса лечения. Кроме того, мы не рекомендуем вакцинироваться пациентам с заболеваниями крови. Для остальных урологических больных прививки, напротив, полезны. Пациент с пересаженной почкой может вакцинироваться через 6 месяцев после операции".