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Араз Ибрагимов: СOVID-19 вызывает бесплодие

Араз Ибрагимов: СOVID-19 вызывает бесплодие "Согласно результатам исследований, проведенных учеными, примерно у 32% умерших от коронавируса пациентов выявлена острая почечная недостаточность".
Здоровье
12 августа 2021 г. 15:41
Араз Ибрагимов: СOVID-19 вызывает бесплодие
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"Согласно результатам исследований, проведенных учеными, примерно у 32% умерших от коронавируса пациентов выявлена острая почечная недостаточность".

Как передает Report, об этом сказал специалист Министерства здравоохранения, докторант кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета Араз Ибрагимов.

Он отметил, что у 3-10% пациентов наблюдается острая почечная недостаточность: "Одним из негативных последствий COVID-19 является бесплодие. И это нашло свое подтверждение. Коронавирусная инфекция вызывает серьезные повреждения легких, сердца и почек".

A.Ибрагимов также внес ясность в вопрос вакцинации лиц с урологическими заболеваниями: "В острый период болезни вакцинация не рекомендуется. Прививку можно сделать после окончания курса лечения. Кроме того, мы не рекомендуем вакцинироваться пациентам с заболеваниями крови. Для остальных урологических больных прививки, напротив, полезны. Пациент с пересаженной почкой может вакцинироваться через 6 месяцев после операции".

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Версия на азербайджанском языке Araz İbrahimov: “COVID-19 sonsuzluğa səbəb olur”

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