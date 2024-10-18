AQTİ получил право выдавать международный сертификат соответствия HALAL

AQTİ получил право выдавать международный сертификат соответствия HALAL

Азербайджанский институт пищевой безопасности (AQTİ) аккредитован турецким Агентством по аккредитации Халяль (HAK).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Таким образом, AQTİ получил право выдавать сертификат соответствия HALAL, отвечающий требованиям международной аккредитации. Процесс аккредитации был проведен на основе стандарта "OIC/SMIIC 2:2019 Оценка соответствия - Требования к органам, осуществляющим сертификацию "HALAL" Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC).

Сертификация соответствия HALAL - это вид услуги, показывающий, что пищевые продукты произведены в соответствии с исламским правом и готовы к потреблению.

Процесс выдачи сертификата соответствия AQTİ будет осуществляется в четыре этапа. На первом этапе клиент заполняет форму заявки и заявление, указанные на веб-странице www.afsi.gov.az, и отправляет их на электронный адрес [email protected].

Затем в Институте проверяется поступившее обращение, клиенту отправляется ценовое предложение и договор. После этого оценивается соответствие объекта клиента правилам халяль и система управления безопасностью пищевых продуктов этого предприятия.

В конце, на основании результатов процессов оценки, если объект соответствует требованиям, Комитетом по сертификации выдается сертификат HALAL со сроком действия три года.