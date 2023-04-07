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Агентство продбезопасности выявило нарушения в 69 аптеках

Агентство продбезопасности выявило нарушения в 69 аптеках Азербайджанское агентство по продбезопасности (AQTA) в январе и феврале текущего года провело проверки в 96 аптеках, занимающихся продажами биологически активных добавок.
Здоровье
7 апреля 2023 г. 09:53
Агентство продбезопасности выявило нарушения в 69 аптеках
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Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) в январе и феврале текущего года провело проверки в 96 аптеках, занимающихся продажами биологически активных добавок.

Как сообщили Report в AQTA, в ходе 93 плановых и 3 внеплановых проверок были выявлены различные нарушения в 69 аптеках.

Установлено, что в 60 аптеках не соблюдались санитарные нормы и правила, в 7 аптеках реализовались БАДы с истекшим сроком годности, а в 2 аптеках данные на этикетке продукта не соответствовали требованиям. В отношении допустивших нарушения должностных лиц аптек приняты меры административной ответственности.

С 6 декабря прошлого года сотрудниками AQTA проведен мониторинг 327 аптек в связи с продажей биологически активных добавок, не имеющих сертификата безопасности пищевых продуктов и маркировки на азербайджанском языке. По результатам мониторинга в 13 аптеках выявлены БАДы без маркировки на азербайджанском языке. Эти продукты были изъяты из продажи, приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке AQTA apteklərdə yoxlama aparıb, 69 əczaçılıq müəssisəsində uyğunsuzluq aşkarlanıb - SİYAHI

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