О нас

AQTA сделало предупреждение в связи с ввозимыми в Азербайджан БАДами

AQTA сделало предупреждение в связи с ввозимыми в Азербайджан БАДами Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) выявило серьезные недочеты в рамках мер по контролю за импортируемыми в страну биологически активными добавками (БАД).
Здоровье
8 июля 2024 г. 13:38
AQTA сделало предупреждение в связи с ввозимыми в Азербайджан БАДами

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) выявило серьезные недочеты в рамках мер по контролю за импортируемыми в страну биологически активными добавками (БАД).

Как сообщили Report в AQTA, установлено, что в целях легкой прибыли некоторые предприниматели пытаются импортировать неэффективные БАДы, рекламируемые в различных соцсетях и медиа.

Большая часть добавок ввозится в Азербайджан из Турции, многие из них не зарегистрированы и не находятся в обращении в стране-производителе.

AQTA предупреждает, что меры по предотвращению оборота некачественных отечественных и импортных БАДов направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья населения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AQTA bioloji aktiv qida məhsulları ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
8 июля 2024 г. 10:23
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53
Госслужба: Для реализации зеленых закупок в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
4 июля 2024 г. 12:51
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
4 июля 2024 г. 12:06
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
3 июля 2024 г. 18:37
Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi