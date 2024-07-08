AQTA сделало предупреждение в связи с ввозимыми в Азербайджан БАДами

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) выявило серьезные недочеты в рамках мер по контролю за импортируемыми в страну биологически активными добавками (БАД).

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) выявило серьезные недочеты в рамках мер по контролю за импортируемыми в страну биологически активными добавками (БАД).

Как сообщили Report в AQTA, установлено, что в целях легкой прибыли некоторые предприниматели пытаются импортировать неэффективные БАДы, рекламируемые в различных соцсетях и медиа.

Большая часть добавок ввозится в Азербайджан из Турции, многие из них не зарегистрированы и не находятся в обращении в стране-производителе.

AQTA предупреждает, что меры по предотвращению оборота некачественных отечественных и импортных БАДов направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья населения.