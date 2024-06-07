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AQTA провела мониторинг в 250 донерных и выявила нарушения в 249 из них

AQTA провела мониторинг в 250 донерных и выявила нарушения в 249 из них Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) по итогам проводимых с 13 мая мониторингов выявило нарушения в 249 из 250 объектов продажи донеров.
Здоровье
7 июня 2024 г. 16:40
AQTA провела мониторинг в 250 донерных и выявила нарушения в 249 из них

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) по итогам проводимых с 13 мая мониторингов выявило нарушения в 249 из 250 объектов продажи донеров.

Как сообщает Report со ссылкой на AQTA, в ходе мониторинга оценено санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние объектов питания, и лишь на одном предприятии ситуация признана удовлетворительной.

На 203 предприятиях отобраны пробы с 285 донеров (214 куриных и 71 говяжий). В 62 пробах (46 курятины и 16 говядины) с 47 предприятий выявлены бактерии E.сoli, в 1 пробе (курятина) с одного предприятия - L.monocytogenes.

В 207 пробах со 152 предприятий несоответствий не обнаружено. Лабораторные исследования остальных образцов продолжаются.

В связи с выявленными недостатками в отношении руководства 23 предприятий приняты административные меры, даны обязательные предписания по устранению недочетов, на 10 предприятиях работы и услуги приостановлены, на 5 предприятиях уволены сотрудники.

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Версия на азербайджанском языке AQTA 250 dönər satışı obyektində monitorinq keçirib, 249-da nöqsan aşkarlanıb

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