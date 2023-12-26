АПБА призвало граждан уменьшить потребление сахара

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвало потребителей к бдительности при покупке продуктов, содержащих сахар.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвало потребителей к бдительности при покупке продуктов, содержащих сахар.

Как сообщили Report в АПБА, агентство призывает потребителей внимательно ознакомиться с информацией на этикетках сахаросодержащей продукции.

"Следует помнить, что на этикетке указано количество сахара на каждые 100 мг или 100 мл продукта. Таким образом, потребители могут рассчитать, сколько сахара в конечном итоге они будут потреблять вместе с этой продукцией", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что в состав некоторых продуктов вместо обычного сахара входят глюкоза, фруктоза, декстроза, мальтоза или сироп, что также указывается на этикетке: "Все это разновидности сахара. Рекомендуется покупать продукты с меньшим содержанием сахара, сравнивая аналогичные продукты".

В АПБА сообщили, что потребление сахара сверх нормы вызывает ожирение, кариес, диабет II типа, болезни сердца, атеросклероз, повышает риск онкологических заболеваний.

"Принимая во внимание все это, Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить ежедневное потребление сахара для взрослых и детей примерно до 25 граммов (6 чайных ложек)", - сообщили АПБА.