AQTA: Определены приоритеты по созданию свободных от заболеваний зон на деоккупированных территориях

В рамках Программы Великого возвращения предусмотрен план специальных мероприятий по созданию на освобожденных от оккупации территориях свободных от заболеваний зон.

В рамках Программы Великого возвращения предусмотрен план специальных мероприятий по созданию на освобожденных от оккупации территориях свободных от заболеваний зон.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Азербайджанского агентства по продовольственной безопасности (AQTA) Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что недавно вместе с главным ветеринарным инспектором республики при участии экспертов как Всемирной организации по здоровью животных, так и международных организаций, таких как ФАО, был проведен осмотр освобожденных от оккупации территорий: ”В настоящее время определены приоритеты по созданию зон на данных территориях, свободных от заболеваний".