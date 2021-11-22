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В Азербайджане усилены меры фитосанитарного контроля

В Азербайджане усилены меры фитосанитарного контроля "В этому году из-за несоответствий, выявленных в импортируемой продукции, в различные страны было направлено 182 уведомления".
Здоровье
22 ноября 2021 г. 16:47
В Азербайджане усилены меры фитосанитарного контроля
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"В этому году из-за несоответствий, выявленных в импортируемой продукции, в различные страны было направлено 182 уведомления".

По сообщению Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Техмезли.

125 уведомлений было направлено в Россию, 37 - в Иран, 15 - в Грузию, 3 - в Турцию, по одному - в Украину и Испанию.

Председатель Агентства отметил, что в настоящее время во многих странах мира, в том числе и в соседних, распространены заболевания вирусного и бактериального происхождения, которые могут нанести серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам: "Эти вирусы встречаются преимущественно в помидорах, но поражают и баклажаны, перец, картофель и другие культуры. В связи с этим в стране изменены требования к импорту и усилены меры фитосанитарного контроля".

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Версия на английском языке AFSA sends 182 notifications to various countries over discrepancies in imports
Версия на азербайджанском языке AQTA idxalda aşkarlanan uyğunsuzluqlarla bağlı müxtəlif ölkələrə 182 bildiriş göndərib

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