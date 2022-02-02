AQTA начала мониторинг рынка энергетических напитков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) начало мониторинг на потребительском рынке для выявления контрафактной продукции среди энергетических безалкогольных напитков.
Как сообщили Report в Агентстве, с этой целью будут взяты образцы всех видов энергетических напитков, как производящихся в стране, так и импортируемых, и проведены лабораторные анализы.
По итогам мониторинга будут приняты соответствующие меры в отношении субъектов предпринимательства, в деятельности которых выявятся нарушения, их продукция будет представлена широкой общественности с указанием наименований товарных знаков.