AQTA начала мониторинг рынка энергетических напитков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) начало мониторинг на потребительском рынке для выявления контрафактной продукции среди энергетических безалкогольных напитков.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) начало мониторинг на потребительском рынке для выявления контрафактной продукции среди энергетических безалкогольных напитков.

Как сообщили Report в Агентстве, с этой целью будут взяты образцы всех видов энергетических напитков, как производящихся в стране, так и импортируемых, и проведены лабораторные анализы.

По итогам мониторинга будут приняты соответствующие меры в отношении субъектов предпринимательства, в деятельности которых выявятся нарушения, их продукция будет представлена широкой общественности с указанием наименований товарных знаков.