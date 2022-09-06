АПБА: Мясо, не прошедшее ветеринарный контроль, представляет опасность для человека

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело рейды с целью предотвращения случаев забоя животных в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам, на улицах, обочинах дорог.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело рейды с целью предотвращения случаев забоя животных в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам, на улицах, обочинах дорог.

Как сообщает Report, взятые образцы были отправлены на экспертизу в Институт продовольственной безопасности Азербайджана.

Несоответствие нормам было обнаружено в 241 из представленных образцов мяса. В образцах были идентифицированы кишечная палочка, сальмонелла, стрептококк, бактерии группы кишечной палочки и анаэробные бактерии.

Следует отметить, что зоонозные заболевания обычно возникают при употреблении человеком пищевых продуктов животного происхождения, зараженных микроорганизмами. Ежегодно в странах Европейского союза регистрируются случаи заражения зоонозами сотен тысяч человек. В настоящее время более 60% инфекционных заболеваний во всем мире приходится именно на зоонозные инфекции.

АПБА заявляет, что продажа мяса и мясных продуктов в стране может осуществляться только на основании сопроводительных документов, таких как ветеринарная справка и ветеринарное свидетельство. Не рекомендуется покупать и употреблять мясо и мясопродукты без соответствующей документации во избежание заражения зоонозными заболеваниями.