АПБА: Запрещен ввоз в Азербайджан мяса животных из 80 стран

"Вопрос относительно проверки здоровья ввозимых из-за границы жертвенных животных всегда находится в центре внимания".

"Вопрос относительно проверки здоровья ввозимых из-за границы жертвенных животных всегда находится в центре внимания".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Агентства продбезопасности (АПБА) Эльхан Микаилов. Он отметил, что АПБА в связи с этим проводит регулярные контрольные мероприятия: "Решением Главной ветеринарной инспекции запрещен ввоз мяса животных из 80 стран. Ввозимые в страну животные находятся на ветеринарном карантине. Затем у этих животных берут анализы. Разрешается продажа и забой только тех животных, которые прошли ветеринарный контроль.

Животные, ввозимые в связи с праздником Гурбан, проверяются в аналогичном порядке".