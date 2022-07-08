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АПБА: Запрещен ввоз в Азербайджан мяса животных из 80 стран

АПБА: Запрещен ввоз в Азербайджан мяса животных из 80 стран "Вопрос относительно проверки здоровья ввозимых из-за границы жертвенных животных всегда находится в центре внимания".
Здоровье
8 июля 2022 г. 12:29
АПБА: Запрещен ввоз в Азербайджан мяса животных из 80 стран

"Вопрос относительно проверки здоровья ввозимых из-за границы жертвенных животных всегда находится в центре внимания".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Агентства продбезопасности (АПБА) Эльхан Микаилов. Он отметил, что АПБА в связи с этим проводит регулярные контрольные мероприятия: "Решением Главной ветеринарной инспекции запрещен ввоз мяса животных из 80 стран. Ввозимые в страну животные находятся на ветеринарном карантине. Затем у этих животных берут анализы. Разрешается продажа и забой только тех животных, которые прошли ветеринарный контроль.

Животные, ввозимые в связи с праздником Гурбан, проверяются в аналогичном порядке".

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Версия на азербайджанском языке AQTA: "80 ölkənin bəzi ərazilərindən heyvan ətinin gətirilməsinə qadağa qoyulub"

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