АПБА закрыло предприятие по производству воды в Тюркане из-за грубых нарушений

Агентство пищевой безопасности (АПБА) приостановило работу предприятия по производству питьевой воды из-за нарушений стандартов качества.

Как сообщили Report в АПБА, предприятие действует в поселке Тюркан Абшеронского района.

Внеплановая проверка на предприятии выявила многочисленные нарушения: отсутствие мониторинга и регистрации температурного режима, не установлена система вентиляции, нарушен принцип технологической последовательности, а также не проводились необходимые санитарные мероприятия.

Специалисты агентства также взяли пробы из 19-литровых бутылей с водой, анализы показали серьезные несоответствия стандартам качества.

Деятельность предприятия временно приостановлена, в отношении руководителя составлен административный протокол. Расследование продолжается.