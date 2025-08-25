О нас

АПБА закрыло предприятие по производству воды в Тюркане из-за грубых нарушений

АПБА закрыло предприятие по производству воды в Тюркане из-за грубых нарушений АПБА закрыло предприятие по производству воды в Тюркане из-за грубых нарушений
Здоровье
25 августа 2025 г. 15:55
АПБА закрыло предприятие по производству воды в Тюркане из-за грубых нарушений

Агентство пищевой безопасности (АПБА) приостановило работу предприятия по производству питьевой воды из-за нарушений стандартов качества.

Как сообщили Report в АПБА, предприятие действует в поселке Тюркан Абшеронского района.

Внеплановая проверка на предприятии выявила многочисленные нарушения: отсутствие мониторинга и регистрации температурного режима, не установлена система вентиляции, нарушен принцип технологической последовательности, а также не проводились необходимые санитарные мероприятия.

Специалисты агентства также взяли пробы из 19-литровых бутылей с водой, анализы показали серьезные несоответствия стандартам качества.

Деятельность предприятия временно приостановлена, в отношении руководителя составлен административный протокол. Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkanda su emalı müəssisəsində 19 litrlik qablaşdırılmış suda uyğunsuzluq aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Азербайджане в прошлом году число заразившихся сибирской язвой увеличилось
В Азербайджане в прошлом году число заразившихся сибирской язвой увеличилось
25 августа 2025 г. 12:06
TƏBİB: При пожаре в ТЦ Сядяряк 13 человек отравились дымом
TƏBİB: При пожаре в ТЦ "Сядяряк" 13 человек отравились дымом
25 августа 2025 г. 10:50
B США выявили первый случай заражения человека личинками мясной мухи
B США выявили первый случай заражения человека личинками мясной мухи
25 августа 2025 г. 04:09
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка
23 августа 2025 г. 06:44
При пожаре на лакокрасочном заводе в Абшеронском районе 6 человек отравились дымом
При пожаре на лакокрасочном заводе в Абшеронском районе 6 человек отравились дымом
22 августа 2025 г. 17:22
Пестициды и зараженный грунт из Имишли перевезены на специальный полигон
ФотоПестициды и зараженный грунт из Имишли перевезены на специальный полигон
21 августа 2025 г. 16:31
Число отравившихся фастфудом в Шамкире достигло 24 человек
Число отравившихся фастфудом в Шамкире достигло 24 человек
21 августа 2025 г. 10:48
В Джалилабадскую райбольницу назначен новый директор
ФотоВ Джалилабадскую райбольницу назначен новый директор
21 августа 2025 г. 08:58
Пятеро членов семьи из Товуза госпитализированы с подозрением на отравление
Пятеро членов семьи из Товуза госпитализированы с подозрением на отравление
20 августа 2025 г. 23:10
В Сумгайыте приостановлена работа предприятия по розливу питьевой воды
ФотоВ Сумгайыте приостановлена работа предприятия по розливу питьевой воды
20 августа 2025 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi