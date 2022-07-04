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АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году

АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) назвало дату вступления в силу закона "О продовольственной безопасности".
Здоровье
4 июля 2022 г. 13:49
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) назвало дату вступления в силу закона "О продовольственной безопасности".

Как сообщили в ответ на запрос Report в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА, закон "О продовольственной безопасности Азербайджана" (с учетом статьей 38.6, 38.7 и 38.8) вступает в силу с 1 января 2023 года.

Закон, состоящий из 9 глав и 38 статей, распространяется на стадии производства и переработки пищевых продуктов в Азербайджане, а также на стадии переработки, оборота, утилизации импортируемых пищевых продуктов.

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