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Выявлены поддельные алкогольные напитки во Дворце торжеств

Выявлены поддельные алкогольные напитки во Дворце торжеств Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в принадлежащем физическому лицу Аббасову Матлабу Фазил оглу Дворце торжеств, действующему в Самухском районе. Были выявлены алкогольные напитки с пометкой “Organic
Здоровье
5 апреля 2022 г. 14:50
Выявлены поддельные алкогольные напитки во Дворце торжеств

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в принадлежащем физическому лицу Аббасову Матлабу Фазил оглу Дворце торжеств, действующему в Самухском районе. Были выявлены алкогольные напитки с пометкой “Organic Line”, изготовленные с грубым нарушением требований нормативных правовых актов в области продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

По факту в соответствии с законодательством были приняты соответствующие меры, продукция была конфискована. По результатам испытаний образцов алкогольных напитков, взятых для проведения экспертиз, было установлено, что продукт не соответствует нормативным требованиям.

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Версия на азербайджанском языке AQTA şadlıq sarayında saxta alkoqollu içkilər aşkarlayıb

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