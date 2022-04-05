Выявлены поддельные алкогольные напитки во Дворце торжеств

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в принадлежащем физическому лицу Аббасову Матлабу Фазил оглу Дворце торжеств, действующему в Самухском районе. Были выявлены алкогольные напитки с пометкой “Organic

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в принадлежащем физическому лицу Аббасову Матлабу Фазил оглу Дворце торжеств, действующему в Самухском районе. Были выявлены алкогольные напитки с пометкой “Organic Line”, изготовленные с грубым нарушением требований нормативных правовых актов в области продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

По факту в соответствии с законодательством были приняты соответствующие меры, продукция была конфискована. По результатам испытаний образцов алкогольных напитков, взятых для проведения экспертиз, было установлено, что продукт не соответствует нормативным требованиям.