АПБА выявило нарушения на 30 объектах

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило 181 нарушение на 30 объектах в ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных региональными филиалами с 31 мая по 3 июня.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило 181 нарушение на 30 объектах в ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных региональными филиалами с 31 мая по 3 июня.

Как сообщает Report, за данный период было проведено 37 проверок.

Из них 23 проверки были плановыми, 14 - внеплановыми. По их результатам принято 42 решения, в отношении владельцев 30 объектов применены административные меры.

7 рейдов пришлись на столицу, остальные на регионы.

В ходе проверок выявлено 24 факта несоблюдения санитарных норм, 8 фактов нарушений правил товарного соседства, 8 нарушений прав потребителей, 1 факт несоблюдения требований должностных лиц Агентства.