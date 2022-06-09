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АПБА выявило нарушения на 30 объектах

АПБА выявило нарушения на 30 объектах Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило 181 нарушение на 30 объектах в ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных региональными филиалами с 31 мая по 3 июня.
Здоровье
9 июня 2022 г. 10:56
АПБА выявило нарушения на 30 объектах

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило 181 нарушение на 30 объектах в ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных региональными филиалами с 31 мая по 3 июня.

Как сообщает Report, за данный период было проведено 37 проверок.

Из них 23 проверки были плановыми, 14 - внеплановыми. По их результатам принято 42 решения, в отношении владельцев 30 объектов применены административные меры.

7 рейдов пришлись на столицу, остальные на регионы.

В ходе проверок выявлено 24 факта несоблюдения санитарных норм, 8 фактов нарушений правил товарного соседства, 8 нарушений прав потребителей, 1 факт несоблюдения требований должностных лиц Агентства.

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Версия на азербайджанском языке AQTA dörd gündə 30 subyektdə 181 nöqsan aşkarlayıb

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