АПБА выявило грубые нарушения на 23 объектах общепита

Проведено 606 мониторингов по 354 объектам общественного питания

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AGTA) продолжает рейды по объектам общественного питания с целью контроля за соблюдением требований законодательства, а также методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета министров.

Как сообщили Report в АПБА, в рамках контрольных мероприятий 19 марта 2021 года было проведено 606 мониторингов по 354 объектам общественного питания.

В ходе мониторинга на 23 объектах выявлены факты грубых нарушений требований законодательства. В связи с выявленными недостатками приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.