АПБА выявила партию некачественных сушеных абрикосов, импортированных из Ирана

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило партию некачественных сушеных абрикосов, импортированных из Ирана.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило партию некачественных сушеных абрикосов, импортированных из Ирана.

Об этом Report сообщили в АПБА.

В рамках контрольных мероприятий сотрудники агентства взяли образцы партии сушеных абрикосов общим весом 1060 кг, импортированных в страну из Исламской Республики Иран обществом с ограниченной ответственностью "Содаз", и передали их в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

Результаты лабораторных анализов показали, что количество диоксида серы в сушеных абрикосах превышает норму и товар не соответствует требованиям показателей безопасности.

В соответствии с законодательством было принято решение об уничтожении партии некачественной продукции. Также был наложен временный запрет на ввоз в страну продукции предприятия, на котором была произведена партия некачественного товара, были уведомлены соответствующие учреждения Ирана.