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АПБА выявила факт продажи импортированной из Китая и РФ икры под маркой Azerbaijan Caviar

АПБА выявила факт продажи импортированной из Китая и РФ икры под маркой Azerbaijan Caviar Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявила факт продажи икры, импортированной из Китая и России, под торговой маркой Azerbaijan Caviar.
Здоровье
14 февраля 2025 г. 18:01
АПБА выявила факт продажи импортированной из Китая и РФ икры под маркой Azerbaijan Caviar

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило факт продажи икры, импортированной из Китая и России, под торговой маркой Azerbaijan Caviar.

Как сообщает Report, в ходе контрольных мероприятий на "Зеленом рынке" сотрудники агентства обнаружили грубые нарушения прав потребителей в трех точках продажи рыбы, принадлежащих физическим лицам Эмине Самедзаде, Илькину Новрузову и Эльчину Сулейманову.

Установлено, что 73 кг икры, импортированной из Китая и России, кустарным способом расфасовывались в банки по 100-150 г и продавались под маркой Azerbaijan Caviar. В ходе проверки также было обнаружено 655 банок и этикеток с надписью Azerbaijan Caviar.

Хотя в продуктах не было выявлено никаких несоответствий с точки зрения продбезопасности, в отношении предпринимателей были приняты меры в рамках законодательства. Товар был изъят из продажи.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA Çin və Rusiyadan gətirilən kürülərin saxta qablaşdırıldığını aşkarlayıb

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