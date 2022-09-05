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АПБА: Из-за вирусов и бактерий портится более половины пищевой продукции

АПБА: Из-за вирусов и бактерий портится более половины пищевой продукции "В результате глобализации, развития торговли и климатических изменений ускоряется проникновение вредных организмов на новые территории, расширяется их ареал, стремительно развивается ряд новых вирусных и бактериальных заболеваний, вредных для растений".
Здоровье
5 сентября 2022 г. 12:45
АПБА: Из-за вирусов и бактерий портится более половины пищевой продукции

"В результате глобализации, развития торговли и климатических изменений ускоряется проникновение вредных организмов на новые территории, расширяется их ареал, стремительно развивается ряд новых вирусных и бактериальных заболеваний, вредных для растений".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на проходящем в Баку мероприятии на тему "Инновации в области здоровья растений для продовольственной безопасности" сказал председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Председатель АПБА отметил, что патогенные вирусы и бактерии приводят к порче 40-80% пищевых продуктов, повышают фитосанитарный риск товаров, сказываются на его стоимости:

"В последние годы в связи с ростом цен на энергоносители, средства производства, резким изменением климата, сокращением водных ресурсов, военными конфликтами и другими негативными факторами происходит значительный рост цен на продовольствие, реальной угрозой становится продовольственный дефицит. В связи с этим во всем мире возрастает значение здоровья растений, защита растений от болезней и вредителей становится жизненно важной необходимостью для людей".

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: "Fitosanitar riski yüksək qiymətləndirilən viruslar 40-80%-ə qədər məhsul itkisinə səbəb olur"

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